Liefst 85 ziekenhuismedewerkers bestraft voor neuzen in dossier Barbie

update 'Nachtmer­rie van vrouwen' Arthur C. krijgt 12 jaar cel en tbs

14:13 De Rotterdamse zedendelinquent Arthur C. (33) is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. C. gijzelde en verkrachtte vorig jaar een jonge vrouw in haar eigen woning. Hij was toen nog maar een paar dagen uit de gevangenis en had een enkelband moeten dragen.