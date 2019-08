Liegende rechter van grote strafzaak gehaald

VIDEO Onbekende dode vrouw in Terneuzen begraven

17:15 De nog altijd anonieme vrouw die eind juni doodgeschoten werd gevonden in het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe, is vanmiddag begraven op de Zuiderbegraafplaats in Terneuzen. Er was een aantal mensen aanwezig bij het afscheid, sommigen namen bloemen mee. Het waren mensen van de begrafenisonderneming maar ook mensen die de laatste eer kwamen brengen naar aanleiding van een Facebookoproep.