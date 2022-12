Lies brak haar grote teen, een paar maanden moest haar been geamputeerd worden

Betuwse ‘aanjager’ moord Peter R. de Vries vervolgd voor aanslag in Zeewolde

De vermoedelijke aanstuurder van de moord op Peter R. De Vries moest vrijdag in de rechtbank op Schiphol verschijnen. De 27-jarige Krystian M. uit Ochten zou ook betrokken zijn geweest bij een mislukte aanslag in Zeewolde. De regiezitting in deze zaak diende in de streng beveiligde rechtbank op de luchthaven.

2 december