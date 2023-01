Liesbeths actiegroep Stop verwaarlozing ouderen staat op scherp: ‘Mensonterend drama moet stoppen’

Dit was 2022 Na 40 jaar gaswin­ningleed eindelijk gehoord: ‘Wij Groningers zouden slaatje eruit willen slaan’

Wat vooral bleef hangen na de parlementaire enquête dit jaar over de verwoestende gevolgen van de gaswinning? Het hartstochtelijke verhaal van Groninger Herman de Muinck die zich járen in het dossier vastbeet. En, o, wat hoopt hij dat dit dossier in 2023 eindelijk dicht kan.

4 januari