Liesje werd verkracht door zeventien jongens: ‘Wie gaat er eerst, hoorde ik iemand zeggen’

Taart voor Ingrid. Een minuut later is haar hond ontvoerd: ‘Ik kreeg geen hap meer door mijn keel’

22 oktober WESTERVOORT - Dognapping. Of, in goed Nederlands, hondendiefstal. Ingrid van Wolferen uit Westervoort kreeg ermee te maken, maar had geluk. Na vier dagen had ze haar Djemi weer terug.