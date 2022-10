Lieve Debby: ‘Ik lag met hartkloppingen in bed, doodsbang dat hij vreemd zou gaan’

Ganesh verbleef te lang in het buitenland en wordt daarom land uitgezet: ‘Ik woon hier al 40 jaar’

Devendra Ganesh (61) woont al ruim 40 jaar in Nederland, maar moet nu ons land uit omdat hij in 2017 drie maanden te lang in de Antillen verbleef. Toen hij terugkeerde, bleek de verblijfsvergunning van de Surinaamse Hagenaar te zijn ingetrokken. Sindsdien leeft hij hier ‘illegaal’. ,,Al mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier. Ik heb daar helemaal niks.''

9 oktober