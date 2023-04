Lieve Debby: ‘Mijn vriendin bleef op de kamer terwijl wij de grootste lol hadden in het zwembad’

Dit bijzondere huis is nauwelijks zichtbaar: ‘Sommige buren weten het nog steeds niet’

Niet meer dan een lichte glooiing in een weiland: dat is het nieuwe onderlandhuis in Diepenheim. „Er zijn buurtbewoners die nog steeds niet weten dat hier een huis ligt”, zegt architect Henri Betting. Verantwoord bouwen op het platteland ziet hij als de grootste uitdaging voor de toekomst. „Er is al zoveel kapotgemaakt.”