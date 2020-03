‘Lieve kinderen, de juffen en meesters missen jullie!’

Of zoals kleuterjuf Lenneke Huurman van OBS De Zevensprong in het Noord-Hollandse Rijsenhout het omschrijft: wat is een meester of juf zonder leerlingen? ,,Nou...best heel eenzaam’’, luidt haar simpele antwoord. ,,Wij missen het contact, de knuffels, de blije en trotse gezichten wanneer zij een moeilijk taak onder de knie hebben en ja... zelfs de ruzietjes die we oplossen om kinderen verder te helpen in hun sociale ontwikkeling.”



Want ook al zijn er zoveel digitale mogelijkheden, het is niet hetzelfde als een lesdag op school. Directeur Jantine Blok-De Vries van OBS ‘t Kraaienest in het Zuid-Hollandse Piershil: ,,Het is fijn dat het onderwijs nu op een bepaalde manier door kan gaan. Maar lesgeven voor een klas met kinderen is vele malen leuker. We missen de interactie, de humor en de goede verhalen.”



Dat échte contact is juist zo waardevol, vindt ook Yoeri van Eekelen, leerkracht op Algemene Basisschool Oost in Bergen op Zoom. ,,Het allergrootste nadeel is dat je de kinderen niet écht ziet. Je kunt niet goed zien wat ze nu nodig hebben. Je kunt nu niet even dat extra steuntje zijn, zoals door bijvoorbeeld even die knipoog te geven of even die hand op de schouder te leggen zodat het kind weet dat het goed komt.”