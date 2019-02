'Lil’Kleine was toevallig slachtoffer van hackers’

Rapper Lil’Kleine is toevallig slachtoffer geworden van twee hackers. Pas toen verdachten R.V. (22) en S.B. (21) zijn naam ontdekten tussen mensen die in een nepmailtje van hun hand waren getrapt, besloten ze de artiest te grazen te nemen door zijn accounts op Twitter en Instagram over te nemen.

Dat verklaarden de twee jonge hackers vanochtend tijdens de rechtszaak in Dordrecht. Ze staan daar terecht voor het hacken van ruim tien Instagramaccounts in 2015 en 2016. Met behulp van de phishing mails kregen ze in werkelijkheid zelfs de controle over bijna honderd populaire Instagramaccounts, goed voor 37 miljoen volgers. Justitie vervolgt ze voor een deel van de gevallen.

V. en B., uit Boskoop en Alblasserdam, die elkaar kenden van het online gamen, ontwikkelden een zelfgemaakt programma (Instagram Scraper) om automatisch de populairste Instagramaccounts er uit te filteren. Vervolgens werd naar mailadressen van die accounts een nepmailtje gestuurd dat de gebruiker akkoord moest gaan met de nieuwe privacyvoorwaarden.

Stomme grap

Wie dat deed werd naar een nagebouwde website van Instagram geleid, die voor een leek niet van echt te onderscheiden was. Als daar gegevens werden ingevuld, verkreeg het duo de controle over accounts.

Ook het account van rapper Lil’Kleine, goed voor 188.000 volgers, zat bij de vangst. Uit naam van hackerscollectief Anonymous werd vervolgens een filmpje geplaatst op YouTube. Een link verscheen op Twitter en Instagram. In het filmpje noemden ze hem een pedofiel.

Quote Het is begonnen als kwajongens­streek. Hebben in het begin niet stilge­staan bij geld. ,,Uiteindelijk is het een heel stomme grap geweest’’, zei V. vanochtend ,,Toen zag ik dat niet, maar daar ben ik nu wel achter.’’ B: ,,Het was puur toeval. Hij was geen doelwit.’’ Al binnen een uur zouden de hackers het gekaapte account weer zijn kwijtgeraakt.

Het duo wordt door het landelijk parket van het Openbaar Ministerie verweten dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting en computervredebreuk. De twee kaapten de accounts op social media en verkochten die soms terug aan de eigenaar, in andere gevallen werd de naam van een account veranderd en leeggemaakt. Vervolgens werden bedrijven benaderd om te adverteren op de accounts, die honderdduizenden en soms wel miljoenen volgers hadden.

Onder de gekaapte accounts zou onder meer die van een Amerikaanse olympiër en een Australisch fotomodel hebben gezeten.

Psychologisch spelletje

Het duo heeft schuld bekend en zegt dat ze beiden ‘heel stom zijn geweest’. V: ,,Ik zat op het MBO en had toen heel veel vrije tijd. Het was een puur psychologisch spelletje. Konden we iemand in laten loggen. Pas daarna zijn we het geld achterna gegaan’’, zei hij.

Medeverdachte B: ,,Het is begonnen als kwajongensstreek. Hebben in het begin niet stilgestaan bij geld. Zo is het niet begonnen. Het was een uitdaging.’’