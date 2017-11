Lil' Kleine wint 'Best Worldwide Act' MTV European Music Award

Rapper Lil' Kleine is zondagavond in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de MTV European Music Awards (EMA's), die dit jaar in Londen zijn uitgereikt. De rapper sleepte een MTV EMA voor Best Worldwide Act in de wacht. Hij is daarmee de eerste Nederlander ooit die in deze categorie wint.