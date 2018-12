Lili en Howick geven 400 gedupeerde kinderen in Nederland een gezicht

Hoe het gaat met Lili (12) en Howick (13)? Beter, zegt hun vriendin Brigitte Borghaerts. Maar praten met de media doen de twee Armeense tieners voorlopig even niet. ,,Ze hebben nog steeds geen rust, want ze missen hun moeder.’’ Hun moeder, Armina Hambartsjumian (37), wacht in een kleine studio in Jerevan op het moment dat haar aanvraag voor gezinshereniging rond is en ze zich van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na anderhalf jaar weer bij haar kinderen mag voegen. Ze had gehoopt al met de kerst bij hen te zijn. ,,Dat was maandenlang het lichtpuntje waar ik mij aan vasthield’’, meldt ze vanuit Armenië. Het gaat niet goed met haar, zegt ze, door stress en slaapgebrek heeft ze last van maagzweren. Haar hoop nu: in februari, als Howick jarig is, in Nederland zijn. ,,Mijn hart breekt ervan, ik voel me soms zo hopeloos en eenzaam dat ik wel kan schreeuwen.’’