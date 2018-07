Limburger weer opgepakt voor moord op Venlose

Nu ze er toch zijn, zoeken de Nederland­se honden in Italië naar een meisje

18:48 Een kwartier rijden was het nog, toen het reddingshondenteam uit Duiven maandag in Italië te horen kreeg dat het lichaam van de vermiste Koen van Keulen was gevonden. ,,En vervolgens kwam de vraag of we dan mee wilden zoeken naar een 11-jarig meisje dat vermist is. Dat was niet de bedoeling, maar we waren er nu toch.’’