Limburger Yvo T. bekent doodschieten agent in Spa vanuit taxi: ‘Hoe kan het anders gebeurd zijn’

Schietpar­tij Spa: nu drie Nederlan­ders verdacht van dood politie­agent

Yvo T. (36) uit het Limburgse Schinnen is niet langer de enige hoofdverdachte in het onderzoek naar het doodschieten van een politieman in het Belgische Spa, eind vorige maand. De broer van T. en een vriend worden nu ook aangemerkt als dader of mededader in de zaak, meldt het Openbaar Ministerie in Verviers.

13 september