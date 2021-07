Limburgse gezinnen gratis op vakantie in Zeeland: ‘Mensen uit Limburg hebben ons in 1953 geholpen’

Zestig á tachtig Limburgse gezinnen kunnen in september en oktober gratis vakantie vieren in Zeeland. Serviceclub Rotary en Zeeuwse ondernemers helpen zo slachtoffers en hulpverleners van de overstromingen, die de provincie enkele weken geleden trof. ,,Zo kunnen die mensen even uitblazen.”

,,Het is hartverwarmend om te zien wat de Zeeuwse ondernemers aanbieden”, zegt voorzitter Anita de Munnik van de Rotary Zierikzee. ,,De herinneringen aan de Watersnoodramp van 1953 liggen nog vers in het geheugen. Mensen uit Limburg hebben ons toen geholpen. Het is mooi dat wij nu kunnen helpen. We wisten dat deze actie iets zou triggeren in Zeeland. Maar het is echt geweldig dat zó veel ondernemers meedoen.”

Fijn om er eventjes tussenuit te gaan

De bestuursleden van de serviceclub wilden aanvankelijk naar Limburg afreizen om ter plekke hun hulp aan te bieden. ,,Maar later dachten we: we kunnen beter iets heel anders doen. We kunnen ons voorstellen dat het voor die mensen allemaal heel stressvol is geweest. Vooral voor kinderen kan het zó fijn zijn om er eventjes tussenuit te gaan. Dan kunnen ze even uitblazen.” De vakantiegangers mogen van begin september tot half oktober naar Zeeland komen, voor een weekend of een midweek.

Quote We krijgen nog steeds aanbiedin­gen binnen. We hopen op honderd accommoda­ties uit te komen. Dat is een mooi aantal Anita de Munnik, Rotary Zierikzee

De Rotary vroeg ondernemers hun accommodaties gratis aan te bieden. Ze kregen hulp van clubleden die aangesloten zijn bij Recron. ,,Zestig eigenaren van huisjes, bed & breakfasts en hotelletjes in de hele provincie hebben zich gemeld. Daarnaast zijn er nog rond de twintig kampeerplaatsen beschikbaar, maar we weten nog niet of de mensen daar gebruik van kunnen maken. Want hebben ze nog wel een caravan en een auto? We houden alle mogelijkheden open, want het is heel leuk dat ook campingeigenaren meedoen met de actie.”

De Rotary hoopt dat nog meer ondernemers zich melden. ,,We krijgen nog steeds aanbiedingen binnen. We hopen op honderd accommodaties uit te komen”, zegt De Munnik. ,,Dat is een mooi aantal.”

Gratis naar de film, restaurant of museum

Ondertussen hebben op de Bevelanden en Walcheren ondernemers ook plannen om de Limburgse vakantiegangers activiteiten aan te bieden. De Munnik: ,,Ze opperden: het zou ook leuk zijn als die mensen tijdens hun vakantie gratis naar de film, restaurant of museum kunnen. We denken er nu aan om welkomstpakketten samen te stellen met een aantal aanbiedingen.”

De Rotary in Limburg bekijkt welke mensen in aanmerking komen voor een vakantie in Zeeland. ,,Zij weten welke mensen zo’n vakantie het best kunnen gebruiken.”

