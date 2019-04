Limburgse wasbeer hoeft nu toch niet te worden afgeschoten

Afschieten zal alleen bij hoge uitzondering gebeuren, zei hij. ,,Opvang was aanvankelijk te duur’’, lichtte Mackus toe. ,,We hebben nu opvangmogelijkheden gevonden die veel goedkoper zijn.’’ De naar schatting 50 tot 100 wasberen kunnen daardoor worden geplaatst in opvangplekken in Limburg en de rest van Nederland.

Begin deze maand werd door de stichting AAP een petitie gestart tegen de jacht op de wasbeer. Die werd al bijna 28.000 keer getekend. ,,Het geweer wordt gepakt... Zonder te weten over hoeveel dieren er een doodvonnis wordt uitgesproken; En zonder diervriendelijke alternatieven te onderzoeken’’, schreef de organisatie op haar website.

Al zo'n 100 wasberen

De populatie wasberen groeit fors in Limburg. Eind 2017 was er een eerste melding van een wasbeer met jongen. Vorig jaar waren er al zo’n honderd dieren. De wasbeer komt van nature niet voor in Nederland en dat verplicht de provincie tot het aanpakken van deze soort. ,,Als we nu niets doen, krijg je ze nooit meer weg’’, zei Mackus. ,,Bij gebrek aan opvang hadden we aanvankelijk geen andere keuze dan afschieten. Nu is die opvang er wel.’’