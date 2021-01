Linda kreeg de vierde prik van Nederland, maar van vaccinvreugde is nog lang geen sprake

Hier en daar in het land klinken al termen als vaccinvreugde en ‘Sanna-effect’, vernoemd naar zorgmedewerker Sanna Elkadiri die vorige week als eerste Nederlander het coronavaccin kreeg in Veghel. ,,Maar van vaccinvreugde is hier nog lang geen sprake", zegt Linda van den Hurk, teamleider in verpleeghuis De Beemden in Sint-Michielsgestel. ,,Het is echt niet zo dat ik nu ineens geen mondkapje meer hoef te dragen of geen afstand hoef te houden.”



De 47-jarige ‘zorgambassadeur’ uit Schijndel kreeg vorige week na Sanna Elkadiri en nog twee collega's van Zorggroep Elde Maasduinen als vierde Nederlander het vaccin in haar arm geprikt.