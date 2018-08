Linsey uit Rijssen wint eindelijk van ‘reus’ Ticketmaster

Tot gisterochtend bekend werd dat Ticketmaster de stekker uit Seatwave trekt. ‘Je hoort het goed, we hebben naar je geluisterd; de bestaande doorverkoopsites zijn gewoon niet goed genoeg. We begrijpen dat je het zat bent dat anderen de tickets voor je neus wegkapen en doorverkopen voor veel te hoge prijzen’, schrijft de ticketreus op de website.



Voor Linsey kwam het nieuws als een verrassing. „Ik had het echt niet verwacht en heb wel even een dansje gemaakt. Het voelde jarenlang als schoppen tegen een probleem waar ik in mijn eentje niets aan kon doen. En ik weet natuurlijk niet wat mijn aandeel is geweest, maar het heeft in elk geval geholpen.”