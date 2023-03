Liquidatiezaak Willem Endstra komt na 19 jaar tot een finale, het hof is inmiddels meedogenloos

met poll Moeder houdt kind thuis om seksuele voorlich­ting, school is wantrouwen zat: ‘Ze nemen het gewoon niet aan’

Juf Mirjam van de Willibrordschool in Bodegraven kan er met haar pet niet bij: door ophef over seksuele voorlichting houdt een moeder nu haar kind thuis van hun school. ,,Dan denk je, waar is het vertrouwen gebleven in de samenleving?”