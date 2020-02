Lisanne (30): Mijn moeder was haar leven al kwijt voordat ze dood was

Zes voertuigen betrokken bij ongevallen op A2, bestuurder tijdelijk onvindbaar

9:18 Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is vanmorgen na 04.15 uur een auto op de kop beland. Dat gebeurde volgens de politie nadat hij tegen een vrachtwagen was gereden. In de nasleep daarvan zijn twee andere ongelukken gebeurd. De bestuurder van de auto die op de kop belandde was onvindbaar, maar zou zich later in het ziekenhuis hebben gemeld. De weg is dicht.