Lisanne slaagt cum laude voor álle vwo-profielen: ‘Ik heb gewoon het geluk dat ik goed kan leren’

Het nieuwe schooljaar is in volle gang, maar niet voor Lisanne van Dartel (19) uit Ede. Die doet het iets rustiger aan na een unieke prestatie afgelopen jaar. Zij slaagde cum laude voor het vwo met een gemiddelde van 8,7. Niet voor één, maar voor alle mogelijke vakprofielen.

Op het Streek in Ede kregen dit jaar zo’n zeventig studenten hun vwo-diploma, waarvan acht cum laude. Maar Lisanne van Dartel was de enige die bijna voor alle vakken wist te slagen.



Ze volgde scheikunde, wiskunde, natuurkunde, geschiedenis, economie, wiskunde B, Duits, biologie en filosofie, Nederlands, Engels, Frans en muziek. Voor veel scholieren een onbegonnen taak, maar Lisanne praat er vrij nuchter over.



Een lach verschijnt wanneer de vraag waarom ze dit heeft gedaan wordt gesteld. ,,Ik vind school en deze vakken gewoon allemaal interessant, ik kon niet kiezen.”

Keuze uit bijna alle opleidingen

De meeste leerlingen hebben niet zo’n breed vakkenpakket, en beperken zich tot bijvoorbeeld de meer culturele of wetenschappelijke vakken. Maar Lisanne heeft straks in haar vervolgstudie keuze uit bijna alle opleidingen.



,,Dat is wel een fijn gevoel, want ik twijfel nog. Ik neig naar de studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Het oude Egypte bijvoorbeeld vind ik ontzettend interessant.”



Het lijkt Lisanne ook leuk om docent te zijn. ,,Jongeren ontwikkelen zich tijdens de middelbare school snel. Ze vinden hun normen en waarden uit. Ze iets bijbrengen en daarin begeleiden spreekt me aan.”

Nu een tussenjaar

Maar eerst heeft Lisanne nu een tussenjaar, dat mag ook wel na afgelopen jaar. Een nuchter lachje klinkt als er gevraagd wordt naar haar voorbereiding.



,,Dat hoor ik vaker, mensen vragen zich af hoe mijn planning eruit heeft gezien. Nou, eigenlijk viel dat wel mee. Ik heb vooral goed samengevat, dat hielp ontzettend. Met het stampen van die samenvattingen begon ik vaak een paar dagen van tevoren.”



Een voorbeeldleerling was Lisanne volgens haar eigen woorden dus niet. ,,Ik heb vooral het geluk dat ik gewoon goed kan leren.”

Quote Ik hou ervan om druk te zijn, maar hierdoor moet ik gedwongen op de rem. Het is soms niet anders. Lisanne van Dartel

De schoolexamens waren volgens Lisanne minder stressvol dan de gewone toetsweken. Dit kwam ook door de aanpassingen in verband met corona. Je mocht namelijk dit jaar toetsen met een grotere periode tussen elkaar afleggen.



,,Dit was veel beter te doen dan de normale toetsweken, dan heb je voor een week lang er twee per dag. Dat tempo ligt dus veel hoger.”

Hoogste cijfer een 9,9

Tijdens de examens kreeg Lisanne al een goed gevoel over de uitslag. Ze keek namelijk de examens tussendoor na en kreeg zo een idee van de cijfers die ze had gehaald. ,,Ik wil weten waar ik aan toe ben.”



Het hoogste cijfer dat Lisanne haalde was een 9,9 voor filosofie. Het laagste dat ze haalde was voor muziek, een eindcijfer van een 7. Voor economie haalde ze op haar examen een 7,4. ,,Die heb ik uiteindelijk toch herkanst, want ik wilde graag een 9 op mijn eindlijst. In de herkansing haalde ik een 8, helaas niet genoeg. Maar ik heb natuurlijk niks te klagen. Ik ben supertrots, al helemaal gezien de omstandigheden.”

Alvleesklierontsteking

Lisanne heeft namelijk chronische alvleesklierontsteking. Dit is een aandoening met pijn als de grootste symptoom. Hiervoor heeft ze de afgelopen jaren meerdere keren in het ziekenhuis gelegen.



,,Het enige dat je er tegen kunt te doen is de pijn bestrijden. Dit lukt met eigen medicatie, maar als deze te hevig wordt moet ik in het ziekenhuis opgenomen worden. Aan het infuus, zodat de pijn te verdragen is.”



Het afgelopen jaar is Lisanne niet opgenomen geweest. Wel is ze verschillende keren goed ziek geweest, ook tijdens de examens. ,,Ik weet ermee om te gaan, maar lastig blijft het wel. Ik hou ervan om druk te zijn, maar hierdoor moet ik gedwongen op de rem. Het is soms niet anders.”