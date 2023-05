Little Princess en Sniper uit Oh Oh Cherso na 13 jaar uit elkaar

Lof voor reusachti­ge fans van West Ham die horde AZ-hooligans tegenhou­den

Er is wat verwarring over wie precies wie is, maar in diverse Engelse media en zeker op sociale media is lof voor die paar Engelse fans van West Ham United die de doorgeslagen horde AZ-hooligans uit hun supportersvak proberen te houden. Een van hen is bij West Ham bekend als die-hard -fan ‘Knollsy’.