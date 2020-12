LIVE | 15-jarige brouwt levensgevaarlijke explosie van flessen wasbenzine

Meeste mensen van plan zich vanavond gewoon aan regels te houden: ‘Heffen het glas op een beter jaar’

14:00 Normaal gesproken luiden we het nieuwe jaar in met vrienden of familie, maar de lockdownregels zijn duidelijk: maximaal twee gasten over de vloer en geen grote dansfeesten. We vroegen onze lezers hoe zij er toch een feestelijke jaarwisseling van maken, in een klein gezelschap of toch met een grote groep? Uit een poll op deze site blijkt dat het overgrote deel van plan is zich aan de regels van de harde lockdown te houden. ,,Zolang mijn dierbaren deze periode doorkomen, vind ik het prima om een stapje terug te doen”, reageert een van hen.