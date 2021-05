LIVE | 1967 en 1968 aan de beurt voor prik, VS stelt vaccinatie voor EU-reiziger niet verplicht

update | video Grote brand in Schilders­wijk: vijftig bewoners opgevangen, veertig woningen onbewoon­baar

20 mei In meerdere woningen aan de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk woedde vannacht een grote brand. Om 12.45 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Ruim dertien uur na de uitbraak van de brand is de brandweer klaar.