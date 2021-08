LIVE | 2651 nieuwe coronagevallen, nog drie provincies kleuren rood op Europese kaart

CORONAVIRUSMomenteel liggen in de Nederlandse ziekenhuizen 658 coronapatiënten. Dat zijn er zestien minder dan gisteren. Vandaag sluit de giga-vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht haar deuren. Met de 460.000 vaccinaties die daar zijn gezet, is dit één van de grootste vaccinatielocaties van het land. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.