LIVE | 42 trombosegevallen in Duitsland na prik AstraZeneca, recordaantal besmettingen in India



CoronavirusMinister Hugo de Jonge wil de verwachtingen temperen over mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen. Dat zei hij bij het RTL-programma BEAU. ,,We zijn bezig met een openingsplan, we moeten perspectief bieden”, aldus de minister. ,,Maar du moment dat de buitenwereld lucht krijgt van dat plan werd gedacht ‘holadijee, bloemetjes buiten’. Maar in het zicht van de haven moeten we geen domme dingen doen.”Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.