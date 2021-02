LIVE | 4217 nieuwe besmettingen, Italië verlengt reisverbod

Pasgeboren baby gevonden in vuilcontai­ner Amsterdam, kindje verkeert in stabiele toestand

14:36 In een ondergrondse vuilcontainer aan de Meernhof in Amsterdam-Zuidoost heeft de politie zondag rond 23.00 uur een pasgeboren baby aangetroffen. Het kindje is direct overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert op dit moment in stabiele toestand, zo laat de politie weten.