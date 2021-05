LIVE | 4520 nieuwe gevallen, stuk lager dan weekgemiddelde, virus slaat toe in Poolse songfestivaldelegatie

Koningin Máxima wacht op ‘betere tijden’ voor groot verjaar­dags­feest

12 mei Natuurlijk zou koningin Máxima haar 50ste verjaardag, maandag, met een grotere groep vrienden en familie willen vieren, maar, zo zei ze vanmiddag in Keukenhof in een vraaggesprek met deze site. ,,Het zijn geen tijden om het te vieren, we wachten op betere tijden.’’