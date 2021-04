LIVE | 8123 nieuwe coronagevallen, grootste daling patiënten op ic sinds half maart

CoronavirusHet RIVM heeft het afgelopen etmaal 8123 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 1152 minder dan gisteren. En het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares is vandaag gedaald met 21, de grootste afname sinds 13 maart, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.