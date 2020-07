LIVE | Aantal besmettingen België stijgt met 61 procent, bekende Bollywoodfamilie in ziekenhuis

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus neemt in België fors toe. Het gezondheidsinstituut Sciensano meldde vandaag dat in de periode 9 tot en met 15 juli de toename 61 procent groter was dan de week daarvoor. Verder is en beroemde Bollywoodfamilie opgenomen in het ziekenhuis omdat ze het coronavirus hebben opgelopen. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.