LIVE | Aantal besmettingen in Duitsland daalt fors, Zuid-Korea test zorgpersoneel

Daniël (24) is fel tegen het zangverbod in kerken: 'Overheid krijgt steeds meer invloed’

17 oktober De jonge evangelist Daniël van Deutekom (24) is fel tegen een zangverbod in kerken. Want zingen verbindt de mensen, is zijn overtuiging. En hij verafschuwt een dwingende overheid: ,,Wereldwijd worden zoveel christenen vervolgd door hun overheid.’’