LIVE | Aantal coronagevallen stijgt voor zesde dag op rij

CoronavirusHet aantal nieuw vastgestelde coronagevallen is voor de zesde dag op een rij gestegen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7134 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat is het hoogste aantal sinds 6 november. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.