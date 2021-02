LIVE | Aantal coronameldingen flink onder gemiddelde, aantal ziekenhuisopnames na zes dagen weer toegenomen

CoronavirusEr zijnafgelopen etmaal 2875 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is flink onder het gemiddelde, want in de afgelopen week kwamen er gemiddeld 3469 positieve tests per etmaal binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Na zes achtereenvolgende dagen van dalingen nam het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal juist weer toe. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.