LIVE | Aantal nieuwe besmettingen neemt verder af: 33.629, ‘Thuiswerkers willen niet naar kantoor’

Politie verstuurt NL-Alert: noodnummer 112 overbelast, blijf binnen

De politie heeft vanmiddag een NL-Alert naar mobiele telefoons verstuurd vanwege ‘extreme weersomstandigheden in grote delen van Nederland’, zo valt te lezen. Opgeroepen wordt om alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. Het noodnummer is overbelast door de grote hoeveelheid meldingen in verband met de storm Eunice.

18 februari