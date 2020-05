LIVE | Adviseur Boris Johnson ontkent omstreden autorit, voorpagina NY Times gevuld met namen coronadoden

Tadaa! Dit is ’m, de gloednieu­we intercity van NS. En Oost-Nederland heeft de primeur

23 mei Treinliefhebbers noemen ’m ‘de Wesp', vanwege zijn lijnenspel: de nieuwste intercity die vandaag voor het eerst over Nederlands spoor reed. Oost-Nederland had de primeur: hij kwam vanmiddag de Duitse grens over en via Oost-Nederland richting Amsterdam.