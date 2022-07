LIVE | Afval wordt eerder opgehaald en aangepaste bezorgtijden voor postbezorgers wegens hitte

Vanaf maandag geldt het Nationaal Hitteplan: ‘Genoeg drinken, weinig bewegen en 's ochtends ventileren’

Het RIVM heeft aangekondigd dat vanaf maandag het Nationaal Hitteplan in werking gaat. Hierbij wordt voornamelijk gelet op risicogroepen om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Het algemene devies: zoek verkoeling en drink genoeg. Met voorspelde recordtemperaturen op maandag en vooral dinsdag, en de hevige bosbranden in Frankrijk en Spanje in het achterhoofd, bereidt ook de rest van West Europa zich voor op de temperatuurstijging.

17 juli