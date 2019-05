LIVE | Ajax-selectie draagt titel op aan Nouri, Halsema bekogeld met bier

video Harde clash tussen activisten en boeren bij PAUW: ‘Jullie zijn een sekte en hebben geen verstand’

15:32 Een debat over de bezetting van de varkensboerderij in Boxtel mondde woensdagavond in talkshow PAUW uit in een harde aanvaring tussen varkensboeren Willy Vos en Theo Vernooij en twee activisten die maandag de Boxtelse veehouder van zijn terrein verjoegen. ,,Jullie hebben geen verstand van de veehouderij. Meat the Victims is een sekte.”