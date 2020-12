LIVE | Al bijna een miljoen Britten gevaccineerd, wereldwijd meer dan 1,8 miljoen doden

Vuurwerk­bom ontploft in flatwoning Alphen, een persoon zwaarge­wond: ‘Kom hier niet heen’

15:31 In een flatwoning aan het Aïdaplein in Alphen is donderdagmiddag een vuurwerkbom ontploft. Zeker één persoon is hierbij zwaargewond geraakt. De omgeving is afgezet. ‘Kom niet hierheen.’