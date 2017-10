Live: Al meer dan 2000 tips over de vermissing van Anne Faber

Internationale school in Maastricht ontruimd na bomalarm

14:30 Een internationale school in Maastricht is vanmiddag ontruimd na een bomalarm. Volgens bronnen rond de school kwam er om 13.00 uur een telefoontje binnen, waarbij een Engels sprekende persoon zei dat er een bom in het gebouw zou liggen. Daarna ging het brandalarm af en moest iedereen naar buiten.