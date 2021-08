LIVE | Alleen Limburg verandert van kleur op Europese coronakaart, YouTube verwijdert meer dan een miljoen video's met desinformatie

Gerbrand spijbelde altijd, nu is hij natuurspe­ci­a­list op de Azoren: ‘School was niks voor mij’

25 augustus Vroeger was spijbelen dagelijkse kost. Zijn middelbare school stuurde hem zélfs weg. Maar anno 2021 is Gerbrand Michielsen, vogelaar van beroep, dikke vriendjes met de minister van economische zaken op de Azoren, geeft hij les aan ambtenaren en zette hij honderd natuurroutes uit op de bijzondere archipel in de Atlantische Oceaan.