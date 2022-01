LIVE | Amsterdam gedoogt openen winkels niet, Engel betaalt schadevergoeding Van Ranst

Cor P. wist jarenlang aan de politie te ontsnappen: ‘Zit onder valse naam in hotelkamer’

Ze noemen hem niet voor niets de Paling. Hij was nog maar 16 jaar oud toen hij voor het eerst aan de politie wist te ontkomen. De in de Dominicaanse Republiek neergeschoten ‘tattookiller’ Cor P. (38) maakte er in zijn criminele loopbaan een sport van om te ontsnappen aan de politie en justitie.

12 januari