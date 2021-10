LIVE | Amsterdam ziet geen heil in coronapolsbandje, meer sterfgevallen in september dan normaal

CoronavirusHet RIVM meldt 2760 meldingen van positieve coronatests in het afgelopen etmaal. Dat is het hoogste aantal in een maand tijd. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Er liggen nog 469 mensen met Covid-19 op intensive cares en verpleegafdelingen, twaalf minder dan gisteren. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.