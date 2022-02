LIVE | ‘Antistoffen bij 97 procent bloeddonoren’, forse toename aantal patiënten in ziekenhuis

CoronavirusNederland heeft de reisadviezen voor zeker twaalf landen buiten Europa aangescherpt, wegens het snel toenemende aantal coronabesmettingen. De reisbranche is furieus over de, volgens hen, door omikron achterhaalde reisadviezen van de Nederlandse overheid. Het aantal patiënten met het coronavirus in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag ondertussen gestegen met 149 tot 1493. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.