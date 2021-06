LIVE | AstraZeneca hoeft van rechter voorlopig veel minder vaccins te leveren dan EU eist

coronavirusAstraZeneca hoeft van de rechter voorlopig veel minder vaccins te leveren dan de EU eist. De EU wilde 120 miljoen doses voor eind juni, maar de rechter hield het bij een levering van 80.2 miljoen vaccins voor 27 september 2021. Mensen die geboren zijn in 2001 en 2002 kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken. Morgen volgt waarschijnlijk de groep uit 2003, waarmee elke volwassen Nederlander de kans heeft gehad om een vaccinatie te halen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.