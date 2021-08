LIVE | Banken en betaaldiensten doen verspreiders desinformatie in de ban

CORONAVIRUSHet RIVM heeft vandaag de weekcijfers gepubliceerd. Het reproductiegetal steeg de afgelopen week iets verder en staat nu op 0,92. Dat geeft aan dat de uitbraak vrijwel stabiel is, het aantal nieuwe gevallen daalt nog maar heel langzaam. Het getal betekent dat een gemiddelde groep van honderd coronapatiënten 92 anderen besmet, die het virus overdragen aan 85 anderen, die op hun beurt 78 anderen aansteken. Net als vorige week raakten de meeste mensen besmet door een huisgenoot of door een bezoek. Ook vakantie bleek weer een belangrijke bron. De meeste positief geteste vakantiegangers zijn in Spanje, Griekenland of Frankrijk geweest, maar het aantal mensen dat vermoedelijk in Turkije of Marokko besmet is geraakt neemt verder toe. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.