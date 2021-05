LIVE | Belgische terrassen open en einde aan avondklok, bejaarde tweeling bouwt uniek coronafeestje

CoronavirusEen drankje aan een bar op een Grieks strand is vanaf morgen weer mogelijk. Uit schattingen van het Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) is gebleken dat wereldwijd mogelijk 6,9 miljoen mensen zijn gestorven door een besmetting met het coronavirus, meer dan twee keer zoveel als eerder werd aangenomen. Ook in Nederland zou het werkelijke aantal zelfs dubbel zo hoog kunnen liggen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.