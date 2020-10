LIVE | Belgische virologen willen korte strenge lockdown, gebak van de crisis? ‘Fuck Corona!’

Binnen een kwartier weten of je corona hebt? In Veenendaal kan het gewoon

20 oktober Binnen een kwartier is de testuitslag voor een coronabesmetting bekend en dat voor 79 euro. Dat kan bij de snelteststraat van drie Veenendaalse ondernemers. Bedrijven die willen weten of ze snel weer over hun werknemers kunnen beschikken, kloppen bij Sneller Testen aan.