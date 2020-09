LIVE | ‘Besmet, maar met mondmasker gewoon naar het werk’, bijna 75 duizend doden in Mexico

Politie onderzoekt mogelijke ontvoering in Nijmegen, getuige spreekt van ‘klopjacht’

21 september In Nijmegen is vandaag aan het einde van de middag mogelijk iemand ontvoerd. De politie kreeg rond 16.00 uur een melding van een mogelijk geweldsdelict bij de Slotemaker de Bruïneweg. Die straat is nu afgezet voor forensisch onderzoek.