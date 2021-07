LIVE | Besmettingsgraad VK stijgt door deltavariant, recordsterfte in Rusland

CoronavirusKinderen die in 2004 zijn geboren, en dit jaar dus 17 zijn geworden of nog worden, kunnen vanaf vandaag een prikafspraak maken. Hugoe Jonge laat weten dat er, wat betreft het toegangsbeleid na vaccinatie, een ‘verstandige afweging is gemaakt tussen het gezondheidsrisico en wat praktisch doenlijk is’. Veel jongeren halen een Janssen-vaccin - omdat hier maar één prik van nodig is - en mogen meteen het nachtleven in. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.