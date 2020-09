LIVE | Bezorgdheid onder leraren toegenomen, minder kijkers voor coronapersconferentie

CORONAVIRUSBijna 90 procent van het personeel in het voortgezet onderwijs maakt zich zorgen om besmet te raken met het coronavirus, of iemand anders op school te besmetten. Verder doken er nieuwe foto's op van een handenschuddende Grapperhaus en komt een Zwitsers bedrijf in september al met een coronatest die al in 15 minuten resultaat geeft. Het laatste virusnieuws lees je hieronder in ons liveblog.