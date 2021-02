LIVE | Biden houdt moment stilte voor half miljoen doden in VS, aantal besmettingen in België stijgt

CoronaPresident Biden wil maandag stilstaan bij de half miljoen mensen die inmiddels in de VS zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat doet hij met een moment van stilte en het aansteken van kaarsjes. En uit het Catshuis kwam zondagavond hét lichtpuntje waar kappers in heel Nederland op zaten te wachten. Dinsdag horen ze of de deuren op 2 maart weer open kunnen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.